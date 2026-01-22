Эксперт Коновалов: многопульные патроны помогут ВС РФ лучше сбивать дроны

Новые многопульные патроны «Многоточие» станут эффективным средством борьбы с беспилотниками в зоне спецоперации. Такое мнение «Газете.Ru» высказал военный эксперт Иван Коновалов.
По его словам, разработка «Ростеха» свидетельствует о том, что российский оборонно-промышленный комплекс четко реагирует на тенденции современного поля боя. Эксперт отметил, что развитие беспилотных систем будет продолжаться, что требует постоянного усовершенствования методов противодействия.
Коновалов подчеркнул, что подобные технические инновации необходимы непосредственно на передовой и поддерживают обороноспособность страны. Военный аналитик также заявил, что подобные разработки укрепляют позиции России.
Ранее в «Ростехе» заявили, что танки сохраняют роль основной ударной силы на поле боя.