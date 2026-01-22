Эксперт Коновалов: многопульные патроны помогут ВС РФ лучше сбивать дроны

По его словам, разработка «Ростеха» свидетельствует о том, что российский оборонно-промышленный комплекс четко реагирует на тенденции современного поля боя. Эксперт отметил, что развитие беспилотных систем будет продолжаться, что требует постоянного усовершенствования методов противодействия.