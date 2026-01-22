Жителям Николаевской области сообщили о плохом прогнозе по электроснабжению

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким озвучил жителям региона плохой прогноз по электроснабжению.
Он призвал людей заранее подавать заявки на получение генераторов башен связи.
«Прогноз по электричеству плохой! Готовьтесь! Перекрытие дорог электричества не прибавит! А вот заявки на получение генераторов от общин для башен связи помогут! Призываю общины готовиться к плохому сценарию! Сами тоже готовимся», — написал Ким в соцсетях.
Ранееон сообщал о введении масштабных отключений электроэнергии из-за перегрузки транзитных сетей, через которые энергия, включая импортируемую, передается с западных регионов на восток Украины.
Ким также предупредил, что в худшем сценарии жители Николаевской области могут рассчитывать на лишь около двух часов света в сутки.