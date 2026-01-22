Продюсер Рудченко: Ларисе Долиной стоит выйти на пенсию

Он отметил, что скандал вокруг квартиры артистки уже раздражает россиян. Это, по его словам, влияет и на отношение к самой певице. Также эксперт считает, что сама Долина не предприняла никаких шагов по восстановлению репутации и уже упустила время, когда ее можно было реанимировать.