Продюсер Рудченко: Ларисе Долиной стоит выйти на пенсию

Народной артистке России Ларисе Долиной после скандала с квартирой стоит задуматься над завершением карьеры и выходом на пенсию. С таким предложением выступил продюсер и критик Павел Рудченко.
Он отметил, что скандал вокруг квартиры артистки уже раздражает россиян. Это, по его словам, влияет и на отношение к самой певице. Также эксперт считает, что сама Долина не предприняла никаких шагов по восстановлению репутации и уже упустила время, когда ее можно было реанимировать.
— Есть вероятность, что зрители продолжат относиться к ней негативно. Это может сказаться и на ее концертной деятельности, и на бренде «Лариса Долина». По сути, в сложившейся ситуации Лариса Александровна может подумывать о пенсии, — приводит слова эксперта портал News.ru.
Музыкальный критик Сергей Соседов также выразил мнение, что такое развитие событий закономерно и исполнительница скоро закончит карьеру. По его словам, несмотря на хорошее состояние голоса, бесконечные повторения старых хитов неуместны и вызывают разочарование аудитории.