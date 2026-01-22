Врач Ильчук заявила, что косметика с кислотами может быть опасна зимой

Ильчук пояснила, что частой причиной является наложение активных компонентов друг на друга. Она рекомендует не использовать кислоты и ретиноиды в один день, а также сократить частоту их применения зимой. Ретиноиды следует наносить один-два раза в неделю, кислоты — не чаще раза в 7−10 дней, используя минимальное количество средства и избегая чувствительных зон вокруг глаз и губ.