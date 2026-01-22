Врач Ильчук заявила, что косметика с кислотами может быть опасна зимой

Использование косметики с кислотами и ретиноидами в зимний период может привести к повреждению защитного барьера кожи. Об этом «Лентой.ру» рассказала врач-косметолог Елена Ильчук.
По ее словам, кожа зимой испытывает постоянный стресс из-за мороза, сухого воздуха в помещениях и горячей воды. Повреждение барьера чаще всего вызывает не одно средство, а комплексный агрессивный уход, включающий кислотные тоники, ретиноиды и скрабы. Симптомами проблемы являются ощущение стянутости после умывания, жжение от обычного крема, покраснение, шелушение и сухость кожи.
Ильчук пояснила, что частой причиной является наложение активных компонентов друг на друга. Она рекомендует не использовать кислоты и ретиноиды в один день, а также сократить частоту их применения зимой. Ретиноиды следует наносить один-два раза в неделю, кислоты — не чаще раза в 7−10 дней, используя минимальное количество средства и избегая чувствительных зон вокруг глаз и губ.
При появлении жжения и стянутости врач советует полностью прекратить использование активов на неделю, оставив только мягкое очищение и увлажняющий крем без отдушек для восстановления кожи.
Ранее дерматолог Александра Филёва рассказала, какие домашние грибки опасны для лёгких.