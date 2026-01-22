«Так много хорошего»: Трамп опубликовал пост по итогам визита в Давос

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился впечатлениями после завершения визита в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Пост глава Белого дома опубликовал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.
«Возвращаюсь в Вашингтон. Провел невероятное время в Давосе. Ведётся работа над структурой по Гренландии, и это будет потрясающе для США. Происходит так много хорошего!» — написал Трамп.
Президент США также затронул тему так называемого «Совета мира» по Газе. По его словам, это станет чем-то, «чего мир еще никогда раньше не видел».
Ранее KP.RU сообщал, что в ходе ВЭФ в Давосе Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении «Совета мира» по Газе. Он получил официальный статус международной организации.