«Так много хорошего»: Трамп опубликовал пост по итогам визита в Давос

Дональд Трамп подвел итоги своего визита в Давос на ВЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поделился впечатлениями после завершения визита в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ). Пост глава Белого дома опубликовал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Возвращаюсь в Вашингтон. Провел невероятное время в Давосе. Ведётся работа над структурой по Гренландии, и это будет потрясающе для США. Происходит так много хорошего!» — написал Трамп.

Президент США также затронул тему так называемого «Совета мира» по Газе. По его словам, это станет чем-то, «чего мир еще никогда раньше не видел».

Ранее KP.RU сообщал, что в ходе ВЭФ в Давосе Дональд Трамп и лидеры еще 18 государств подписали документ об учреждении «Совета мира» по Газе. Он получил официальный статус международной организации.

