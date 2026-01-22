В Ростовской аптеке продавали без рецепта сильнодействующие препараты

В Ростове наркополицейские пресекли незаконный сбыт сильнодействующих препаратов в аптеке. Об этом сообщает пресс-служба донского главка МВД.
Правоохранителям стало известно, что в одной из аптек Ленинского района без рецепта продают препараты, содержащие сильнодействующие вещества. В ходе проверки факты подтвердились. В той самой аптеке местному жителю продали три блистера таблеток и глазных капель, запрещенных к свободному обороту. Он заплатил за них семь тысяч рублей.
Во время осмотра торговой точки оперативники обнаружили и изъяли 408 рецептурных бланков.
— Установлено, что фармацевт аптеки — 20-летняя жительница соседнего региона — реализовывала препараты со значительной наценкой: стоимость таблеток и глазных капель в среднем превышала фактическую в 10 раз, — говорится в сообщении.
Теперь полицейские устанавливают, кто еще причастен к этой противоправной деятельности.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!