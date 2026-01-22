В Ростовской аптеке продавали без рецепта сильнодействующие препараты

Правоохранителям стало известно, что в одной из аптек Ленинского района без рецепта продают препараты, содержащие сильнодействующие вещества. В ходе проверки факты подтвердились. В той самой аптеке местному жителю продали три блистера таблеток и глазных капель, запрещенных к свободному обороту. Он заплатил за них семь тысяч рублей.