Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дневник Гитлера c признанием в любви к Дитрих продали за 2,7 миллиона рублей

Дневник, который якобы принадлежит Адольфу Гитлеру, продали коллекционеру за 30 тысяч евро (2,68 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом в четверг, 22 января, сообщил портал Need To Know.

Дневник, который якобы принадлежит Адольфу Гитлеру, продали коллекционеру за 30 тысяч евро (2,68 миллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом в четверг, 22 января, сообщил портал Need To Know.

Предполагаемый дневник лидера нацистской Германии с 113 страницами рукописного текста и ряд документов, связанных с ним, в 2008 году предложили приобрести писателю Олафу Хаубольду. В тексте рукописи содержатся резкие оценки рейхсканцелярии, критика председателя рейхстага Германа Геринга и признания в любви к актрисе Марлен Дитрих с планами ее похищения. Эксперты не проводили исследование почерка.

Владелец документов рассказал, что нашел их на чердаке дома. Хаубольд усомнился в происхождении дневника, но отметил соответствие бумаги периоду и привлек для консультации историков. Он не решился купить коллекцию самостоятельно из-за высокой цены и неуверенности в подлинности. Писатель обратился к состоятельному коллекционеру и стал посредником в сделке. Позднее с разрешения покупателя Хаубольд использовал материалы для своей книги «Коллекция — секретные записи Гитлера», которую выпустили в 2025 году, передает портал.

В тот же день стало известно, что британский аукционный дом Hutchinson Scott продал на торгах два акварельных рисунка Адольфа Гитлера, которые датированы 1909 и 1910 годами. За обе работы покупатель заплатил около 5,6 тысячи евро (498,3 тысячи рублей — прим. «ВМ»).