Дневник Гитлера c признанием в любви к Дитрих продали за 2,7 миллиона рублей

Владелец документов рассказал, что нашел их на чердаке дома. Хаубольд усомнился в происхождении дневника, но отметил соответствие бумаги периоду и привлек для консультации историков. Он не решился купить коллекцию самостоятельно из-за высокой цены и неуверенности в подлинности. Писатель обратился к состоятельному коллекционеру и стал посредником в сделке. Позднее с разрешения покупателя Хаубольд использовал материалы для своей книги «Коллекция — секретные записи Гитлера», которую выпустили в 2025 году, передает портал.