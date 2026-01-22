Ричмонд
Онколог Ивашков назвал вызывающие рак вещества в составе бытовой химии

Онколог Владимир Ивашков порекомендовал с осторожностью относиться к наличию фосфатов и фосфонатов в бытовой химии.

Источник: Аргументы и факты

Онколог Владимир Ивашков заявил, что следует внимательно изучать этикетки бытовой химии перед покупкой и назвал вещества в составе этих средств, которые могут вызывать рак.

По словам Владимира Ивашкова, фталаты, парабены и некоторые отдушки оказывают негативное влияние на эндокринную систему организма. Контакт с ними может привести к появлению гормонозависимых опухолей, в частности, рака груди, простаты и яичников.

Более того, специалист порекомендовал с осторожностью относиться к наличию фосфатов и фосфонатов в бытовой химии.

«Они есть в большинстве порошков и средств для мытья посуды. Накапливаются в организме, могут нарушать обмен кальция и влиять на почки», — рассказал Владимир Ивашков на своем YouTube-канале.

Ранее сообщалось, что ученые из Венгрии нашли связь между популярным витамином и раком.