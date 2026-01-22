Биолог Опарин раскрыл пользу и вред бальзама «Звездочка»

Эксперт подчеркнул, что состав является высокоаллергенным и требует предварительного тестирования на коже. Опарин предупредил, что бальзам категорически нельзя наносить на слизистые оболочки носа или рта, так как это вызывает ожоги и потерю обоняния. Кроме того, эфирные масла в составе повышают чувствительность кожи к солнцу, что может привести к ожогам даже после кратковременного пребывания на улице.