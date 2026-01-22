Ветеран собрал подарки, чтобы поддержать сослуживцев

А через год после службы он был демобилизован как многодетный отец, — у него сейчас семь детей, и они с женой награждены орденом «Родительская слава». Когда Рыжак вернулся на гражданку, то организовал свою общественную организацию «Совет СВОих» и стал собирать гуманитарную помощь и проводить патриотическую работу среди школьников. Недавно они в Мосгордуме организовали выставку портретов участников СВО.