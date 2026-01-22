Ветеран собрал подарки, чтобы поддержать сослуживцев

Руководитель Региональной общественной организации (РОО) «Совет СВОих» Константин Рыжак приступил к сбору новой партии гумпомощи для военнослужащих в Запорожской области.
Буквально месяц назад, в преддверии Нового года, ветераны специальной военной операции из РОО «Совет СВОих» организовали сбор и доставку праздничных подарков для боевых товарищей. Волонтеры также передали сладости, чай, теплые носки, перчатки, елочные игрушки, детские поделки и рисунки.
— Будучи ветераном СВО, я часто выступаю в столичных школах № 1329, 875, 1454, а также перед студентами МИРЭА. Отмечу, что в этом вузе проходила акция «Отправь подарок бойцу на фронт», — объясняет Рыжак. — И везде учащиеся очень активно включались в работу. Сам не ожидал такого отклика. И мы благодаря школьникам и студентам собрали более 1,5 тонны гумпомощи.
Все коробки с новогодними подарками были погружены в две машины, которые отправились в Запорожскую область. Их получили 1429-й и 1430-й гвардейские полки. Константин Рыжак лично поехал к бывшим сослуживцам и передал посылки с Большой земли военнослужащим.
— Начало СВО застало меня в Бангладеш, на строительстве атомной электростанции «Руппур». Я сразу понял, что происходят важные события, которые коснутся нас всех и определят будущее нашей страны и народа. В сентябре вернулся в Москву и почти сразу же отправился в военкомат. Семье сказал, что не могу оставаться в стороне, когда решается судьба всей страны, — вспоминает Рыжак.
Уже в военкомате он попросился не на тыловую должность по его военно-учетной специальности «переводчик», а захотел быть командиром взвода. Его назначили именно на эту должность во взвод, который формировался из москвичей. В 2023 году принимал участие в боевых действиях в селе Каменское на берегу Каховского водохранилища.
А через год после службы он был демобилизован как многодетный отец, — у него сейчас семь детей, и они с женой награждены орденом «Родительская слава». Когда Рыжак вернулся на гражданку, то организовал свою общественную организацию «Совет СВОих» и стал собирать гуманитарную помощь и проводить патриотическую работу среди школьников. Недавно они в Мосгордуме организовали выставку портретов участников СВО.
Помимо этого, с группой ветеранов Рыжак посетил волонтерский цех «Золотые руки Ангела» в Западном округе, чтобы поблагодарить волонтеров, родные которых служат в зоне СВО. Женщины плетут маскировочные сети и шьют защитные покрывала и костюмы для солдат и боевой техники. Ветераны вручили руководителю отделения Амире Магомедовой и другим женщинам благодарственные грамоты. А военнослужащие с позывными «Француз», «Нильс» и «Пионер» лично высказали слова благодарности за их труд.
— В этом году большое внимание будет уделяться увековечиванию памяти героев СВО, работе с музеями и школами для установки «Парт героя» отличившимся на фронте выпускникам. Будем с товарищами проводить «Уроки мужества», — делится Рыжак.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Игорь Витюк, военный эксперт, участник боевых действий, полковник запаса:
— Работа ветеранов спецоперации в качестве волонтеров очень важна: только ветераны, прошедшие фронт и тыл, доподлинно знают, что нужно нашим военнослужащим на передовой. Только они могут скрупулезно и четко оценить качество гуманитарной помощи, которую им предлагают для отправки. Только им безоговорочно верят наши люди, жертвующие свои кровные деньги на закупку гуманитарной помощи.