У донецких юнармейцев состоялись первые занятия курса по управлению дронами

В Донецкой Народной Республике детей начали обучать навыкам управления дронами в условиях боевых действий. Первыми с курсом занятий ознакомились юнармейцы республики.

Идея создать подобные курсы операторов дронов появились в связи с участием ребят в военно-спортивной игре «Зарница». Один из этапов соревнований — как раз управление беспилотными летательными аппаратами, подчеркнул начальник регионального отделения общественной организации «Военно-патриотическое движение “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ — ЮНАРМИЯ” Виктор Пудак.

Так, в 2025 году в состязании по пилотированию беспилотных авиационных систем (БАС) приняли участие более 240 тысяч человек, как сообщали СМИ в пресс-службе кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Ребята тренировались на бесплатном симуляторе «Академия дронов». Он помогает с нуля научиться управлять квадрокоптером.

Начальник регионального штаба рассказывает, что курсы рассчитаны на подростков в возрасте от 13 лет.

— Занятия проходят раз в неделю по выходным. Ребят обучают управлению как FPV-дронами, так и БПЛА, — отмечает начальник регионального отделения Виктор Пудак. — Понимаете, это экспериментальный вариант занятий. Мы хотим посмотреть, как будет работать система, чтобы осенью, в новом учебном году, запустить полный курс. В перспективе по окончании занятий юнармейцы могли бы начать получать сертификаты.

По словам Виктора Пудака, сейчас преподают сотрудники Республиканского центра беспилотных систем имени Героя России Владимира Жоги. Ребята ознакомились с теоретической частью и успели попрактиковаться на специальных симуляторах.

Планируется, что в скором времени будут организованы тренировки по управлению реальными дронами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ.

Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан первого ранга запаса:

— Навыки управления дронами могут быть полезны не только в военном деле. Сейчас беспилотники применяются в том числе в МЧС и сельском хозяйстве. Поэтому я думаю, что ребят нужно в целом обучать роботизации любого другого направления.

