Врач Сиденков назвал причины проблем с суставами у молодежи

По его словам, длительное нахождение в статичной позе запускает патологические процессы в суставных структурах. Работа за компьютером по 8−10 часов в день нарушает микроциркуляцию и питание хрящевой ткани, а также снижает выработку синовиальной жидкости. Пассивный отдых в выходные дни ослабляет мышечный корсет, который поддерживает суставы.