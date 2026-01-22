Ричмонд
Врач Сиденков назвал причины проблем с суставами у молодежи

Врач Андрей Сиденков заявил, что гиподинамия и малоподвижный образ жизни вызывают проблемы с суставами у молодых людей.

Источник: Аргументы и факты

Гиподинамия и сидячий образ жизни стали главной причиной проблем с суставами у молодых людей. Об этом «Лентой.ру» рассказал травматолог-ортопед, врач спортивной медицины Андрей Сиденков.

По его словам, длительное нахождение в статичной позе запускает патологические процессы в суставных структурах. Работа за компьютером по 8−10 часов в день нарушает микроциркуляцию и питание хрящевой ткани, а также снижает выработку синовиальной жидкости. Пассивный отдых в выходные дни ослабляет мышечный корсет, который поддерживает суставы.

Наиболее уязвимыми врач назвал шейный и поясничный отделы позвоночника, а также плечевые, коленные и тазобедренные суставы. Сиденков предупредил, что попытки компенсировать малоподвижность интенсивными тренировками могут привести к микротравмам хряща.

Ранее эксперт Алексей Решетун назвал главных провокаторов проблем со здоровьем людей в XXI веке.