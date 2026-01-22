Зеленский: На переговорах в Давосе не удалось решить территориальные вопросы

Территориальные вопросы вокруг украинского конфликта на переговорах в швейцарском Давосе решить не удалось. С таким заявлением в четверг, 22 января, выступил президент Украины Владимир Зеленский.
В то же время он отметил, что на трехсторонней встрече в ОАЭ с участием Украины, России и США стороны смогут продемонстрировать друг другу свои варианты по поводу вопроса территорий.
Также у Зеленского уточнили, что имел в виду спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, говоря, что все урегулирование украинского конфликта сводится к «одному вопросу».
— Все о территории. Это проблема, которая все еще не решена. Думаю, именно об этом говорил Стив Уиткофф, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
По данным западных СМИ, американская делегация намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию на переговорах в Москве. После этого Уиткофф заявил, что урегулирование по Украине свелось к решению одного вопроса. Тем временем самолет Уиткоффа уже приземлился в российской столице.