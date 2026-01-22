Бывшая жена Александра Цекало Виктория вышла замуж в Латвии

Люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что резкий разлад между бывшими супругами начался примерно три года назад. В тот период Галушка продала загородный дом, который Цекало ранее передал детям, рассчитывая, что они будут жить там постоянно. После сделки семья уехала из России, дети несколько раз меняли школы из-за постоянных переездов.
Параллельно Виктория стала ограничивать контакты сына и дочери с отцом и продолжила настаивать на значительных финансовых выплатах. В рамках судебных споров выяснилось, что Галушка фактически обосновалась в Латвии и не раскрывает своё точное место проживания. Доверенность на участие представителя в процессе она оформила в Риге.
«Она несколько лет живет с новым мужчиной, материально обеспечена и ни в чём не нуждается. При этом её политическая позиция и взгляды давно не совпадают с российской повесткой, что вызывает у Александра серьёзные вопросы: на какие цели в итоге идут средства, которые он перечисляет, как и в чьих интересах ими распоряжаются за пределами нашей страны», — утверждает истчоник.
Ранее Life.ru писал, что 72-летняя юмористка Елена Степаненко — яркий пример того, как развод может стать началом новой жизни. После расставания с Евгением Петросяном юмористка получила половину совместного имущества, оцениваемого в более чем 1 млрд рублей — включая недвижимость, антиквариат и другие активы. Хотя статус её отношений держится в секрете, в телевизионных кругах утверждают: её избранник — продюсер за 50, а не молодой администратор, как писали некоторые СМИ.
