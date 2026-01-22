Ричмонд
Российский футболист Захарян может покинуть «Реал Сосьедад»

Испанские СМИ сообщают, что Арсен Захарян не входит в планы нового тренера «Реал Сосьедад» и может уйти зимой.

Источник: Аргументы и факты

Российский футболист Арсен Захарян может покинуть «Реал Сосьедад» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По данным источника, новый главный тренер команды Пеллегрино Матараццо уведомил нескольких игроков, включая Захаряна, что они не входят в его планы на ближайшее время.

Захаряну 22 года. Он выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей в различных турнирах и забил один мяч.

Ранее в январе зарубежные СМИ также сообщали о трагическом инциденте в Великобритании, где умер 20-летний любительский футболист Люк Абрахамс. По данным издания Daily Mail, причиной смерти стали сепсис и некротизирующий фасциит. Обстоятельства произошедшего рассматриваются в ходе судебного разбирательства.