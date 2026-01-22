Российским спортсменам разрешили общаться с прессой на Олимпиаде — 2026

В пресс-службе МОК уточнили, что на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо спортсмены смогут находиться в смешанных зонах и давать комментарии отдельным представителям СМИ. Право на видеосъёмку и аудиозапись получат только владельцы медиаправ. Кроме того, предусмотрено проведение интервью в Главном пресс-центре в формате видео или аудио.
Отдельно в организации указали, что в случае завоевания наград российские спортсмены будут приглашаться на пресс-конференции. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Ранее МОК официально уведомил о предоставлении личных приглашений российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву для участия в Олимпийских играх 2026 года. Оба лыжника выступают в текущем сезоне на Кубке мира без национальной символики и успешно завоевали олимпийские лицензии в нескольких дисциплинах. Они получили право стартовать в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.