Российским спортсменам разрешили общаться с прессой на Олимпиаде — 2026

Ранее МОК официально уведомил о предоставлении личных приглашений российским лыжникам Дарье Непряевой и Савелию Коростелёву для участия в Олимпийских играх 2026 года. Оба лыжника выступают в текущем сезоне на Кубке мира без национальной символики и успешно завоевали олимпийские лицензии в нескольких дисциплинах. Они получили право стартовать в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.