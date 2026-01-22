WSJ: США хотят сменить власть на Кубе до конца этого года

США планируют сменить неугодный им режим на Кубе до конца текущего года. Администрация президента Дональда Трампа ищет в Гаване инсайдеров, которые могли бы заключить сделку с Вашингтоном о прекращении коммунистического правления на Острове свободы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Администрация Трампа оценила экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и считает, что правительство никогда не было столь уязвимым после потери важнейшего благодетеля в лице Мадуро», — приводит издание слова собеседников.
По данным газеты, у администрации главы Белого дома нет конкретного плана по свержению действующего правительства Кубы, которое удерживает власть уже почти 70 лет. Однако Вашингтон рассматривает захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро и последующие уступки его союзников, оставшихся у власти, как образец и предупреждение для Кубы.
В материале отметили, что на встречах с кубинскими эмигрантами и гражданскими группами в Майами и Вашингтоне администрация Трампа сосредоточилась на поиске кого-то внутри нынешней власти на Кубе, кто «увидит надвигающуюся угрозу и захочет заключить сделку».
Также подчеркивалось, что, по словам американских чиновников, рейд 3 января с целью захвата лидера Боливарианской республики был осуществлен при содействии агента из ближайшего окружения Мадуро.
Как писал сайт KP.RU, ранее республиканец вновь пригрозил властям Кубы. По его словам, судьба страны «висит на волоске». Глава Белого дома подчеркнул, что у Кубы большие проблемы. По словам политика, у Вашингтона якобы не осталось никаких путей для давления на Остров свободы. Он предупредил, что дальше последуют только взрывы и военное вторжение.
Напомним, ночью 3 января спецназ США совершил вооруженный захват действующего президента Венесуэлы Мадуро.