Адам Кадыров опубликовал видео в шляпе с цитатой из сериала «Игра престолов»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова и секретарь Совета безопасности республики Адам Кадыров поделился в социальных сетях необычным видеороликом. Он опубликовал видео с собой в ковбойской шляпе, которое сопровождалось фразой из сериала «Игра престолов».
«Вы выросли среди актеров и хорошо обучились их ремеслу. Я вырос среди воинов и давно научился умирать», — говорится в звуке на видео.
Слова принадлежат персонажу Тириону Ланнистеру из известного сериала «Игра престолов».
До этого Рамзан Кадыров также опубликовал в социальных сетях видео со своим сыном. На нем показаны кадры совещания Адама Кадырова с командирами силовых ведомств Чечни. В повестку вошли подготовка и безопасность будущих выборов в республике, вопросы правопорядка, борьба с экстремизмом и работа чеченских формирований в зоне спецоперации на Украине.