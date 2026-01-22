Адам Кадыров опубликовал видео в шляпе с цитатой из сериала «Игра престолов»

До этого Рамзан Кадыров также опубликовал в социальных сетях видео со своим сыном. На нем показаны кадры совещания Адама Кадырова с командирами силовых ведомств Чечни. В повестку вошли подготовка и безопасность будущих выборов в республике, вопросы правопорядка, борьба с экстремизмом и работа чеченских формирований в зоне спецоперации на Украине.