Сохраняем доверительный диалог с читателями

23 января издательский дом «Аргументы и Факты» отмечает день рождения. Накануне мы поговорили с генеральным директором ИД «Аргументы и Факты» Русланом Новиковым.
— Что сейчас собой представляет «АиФ»?
— «АиФ» сегодня — это не просто газета, а масштабная мультимедийная экосистема, объединяющая печатный еженедельник, федеральный портал aif.ru, сеть региональных редакций, тематические проекты и многомиллионное сообщество в соцсетях.
— В чем заключается популярность издания? И как удается сохранить аудиторию?
— За 48 лет «Аргументы и Факты» прошли через тектонические сдвиги в истории страны и медиаиндустрии. Но в основе нашего успеха всегда оставалась одна константа — особый, глубокий и доверительный диалог с читателем. Для нас это не просто слова: «АиФ» обладает редким качеством — умением не только транслировать информацию, но и слышать свою аудиторию. Зачастую именно запрос читателя становится решающим импульсом для рождения наших самых значимых проектов.
Яркий пример такой синергии — успех рубрики о великих отечественных инженерах. Увидев живой, искренний отклик аудитории, мы поняли: стране нужны герои-созидатели. Так родилась книга «Век русских конструкторов. Истории выдающихся изобретений и их создателей». Первый тираж разошелся мгновенно, и к нашему 48-летию мы выпустили второе издание. Это не просто издательский успех, это подтверждение того, что мы с читателем на одной волне. И я рад анонсировать, что уже этой осенью свет увидит наша новая масштабная книжная новинка.
— Удается ли привлекать молодое поколение читателей?
— Наша стратегия сегодня — это преемственность поколений. Мы вовлекаем в орбиту бренда молодежь, создавая современные просветительские форматы. В год 80-летия Великой Победы эта работа приобрела особое значение. Наши мультимедийные проекты — «Мы победили!», «Наше наследие» — стали настоящими цифровыми памятниками подвигу народа. Но не менее важно для нас живое творчество. В поэтических конкурсах «АиФ» приняли участие более тысячи человек со всей России. Символично, что итоги мы подвели в первом номере 2026 года: стихотворение победителя о любви к Родине уже положено на музыку и обрело самостоятельную жизнь в качестве песни.
Сегодня «АиФ» — это мост между славным прошлым и технологичным будущим. Мы продолжаем расти, экспериментировать с форматами и расширять границы влияния, оставаясь при этом верными своему главному принципу — быть полезными, честными и интересными для каждого, кто открывает нашу газету.