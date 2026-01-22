Сохраняем доверительный диалог с читателями

— Наша стратегия сегодня — это преемственность поколений. Мы вовлекаем в орбиту бренда молодежь, создавая современные просветительские форматы. В год 80-летия Великой Победы эта работа приобрела особое значение. Наши мультимедийные проекты — «Мы победили!», «Наше наследие» — стали настоящими цифровыми памятниками подвигу народа. Но не менее важно для нас живое творчество. В поэтических конкурсах «АиФ» приняли участие более тысячи человек со всей России. Символично, что итоги мы подвели в первом номере 2026 года: стихотворение победителя о любви к Родине уже положено на музыку и обрело самостоятельную жизнь в качестве песни.