SpaceX в ближайшие годы запустит спутники для ИИ на солнечной энергии

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск пояснил, что реализация данного проекта обусловлена возможностью получения колоссальной энергии в космосе.
По его словам, запуск ИИ-спутников позволит эффективно использовать солнечный ресурс, не занимая при этом пространство на Земле.
Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
