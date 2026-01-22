Ричмонд
SpaceX в ближайшие годы запустит спутники для ИИ на солнечной энергии

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX в ближайшие годы начнет выводить на орбиту вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, работающую на солнечной энергии.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX в ближайшие годы начнет выводить на орбиту вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, работающую на солнечной энергии.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Маск пояснил, что реализация данного проекта обусловлена возможностью получения колоссальной энергии в космосе.

По его словам, запуск ИИ-спутников позволит эффективно использовать солнечный ресурс, не занимая при этом пространство на Земле.

Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.

