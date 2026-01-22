Ричмонд
Дэвенпорт оценила выступление теннисиста Медведева на Australian Open

Американская теннисистка Линдсей Дэвенпорт назвала Даниила Медведева одним из ведущих игроков мира на хардовых кортах в течение последних шести лет.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев является одним из ведущих игроков мира на хардовых кортах в течение последних шести лет. Такую оценку игре россиянина на Australian Open-2026 дала шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Линдсей Дэвенпорт в эфире Tennis Channel, передает championat.com.

Американская теннисистка отметила, что Медведев и его команда успешно преодолели период спада, который случается в карьере каждого спортсмена. По ее словам, смена тренера и появление «свежей энергии» помогли россиянину вновь начать наслаждаться игрой.

Дэвенпорт обратила внимание на изменившиеся подход и настрой Медведева, что уже приносит результаты. Эксперт заключила, что теперь россиянин нацелен на победы и остается одним из сильнейших теннисистов на харде.

Ранее бывший теннисист Андрей Ольховский оценил психологическое состояние Даниила Медведева.