Дэвенпорт оценила выступление теннисиста Медведева на Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев является одним из ведущих игроков мира на хардовых кортах в течение последних шести лет. Такую оценку игре россиянина на Australian Open-2026 дала шестикратная победительница турниров «Большого шлема» Линдсей Дэвенпорт в эфире Tennis Channel, передает championat.com.
Американская теннисистка отметила, что Медведев и его команда успешно преодолели период спада, который случается в карьере каждого спортсмена. По ее словам, смена тренера и появление «свежей энергии» помогли россиянину вновь начать наслаждаться игрой.
Дэвенпорт обратила внимание на изменившиеся подход и настрой Медведева, что уже приносит результаты. Эксперт заключила, что теперь россиянин нацелен на победы и остается одним из сильнейших теннисистов на харде.
