Сейсмометры приспособили для выявления падающего космического мусора

Физики предложили отслеживать падающий космический мусор с помощью уже существующих наземных сетей сейсмометров. Принципиально новый метод мониторинга описан в журнале Science.
Сообщается, что новый способ позволяет оперативно выявлять сгорающие в атмосфере фрагменты спутников и отработавших космических аппаратов, а также рассчитывать их траекторию. Разработку предложили Константинос Хараламбус (Имперский колледж Лондона) и Бенджамин Фернандо (Университет Джона Хопкинса, США).
Их подход основан на том, что при входе в плотные слои атмосферы космический мусор разгоняется до сверхзвуковых скоростей, что сопровождается характерным акустическим хлопком, порождающим волны, которые достигают поверхности Земли и вызывают слабые, но чётко регистрируемые сейсмические колебания.
Поскольку сейсмометры развернуты на всех обитаемых континентах и передают данные в открытом доступе в режиме реального времени, ученые смогли создать алгоритм для выявления сейсмических сигналов, связанных с падением космического мусора.
Новый подход открывает возможности для быстрого оценивания угроз для наземной инфраструктуры и населения, а также для совершенствования систем космического мониторинга.