Сейсмометры приспособили для выявления падающего космического мусора

Их подход основан на том, что при входе в плотные слои атмосферы космический мусор разгоняется до сверхзвуковых скоростей, что сопровождается характерным акустическим хлопком, порождающим волны, которые достигают поверхности Земли и вызывают слабые, но чётко регистрируемые сейсмические колебания.