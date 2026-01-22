Вопрос дня: хотят ввести отдельную полосу для самокатов. И как вам?

— Если уж выделять полосу, то почему только для владельцев средств индивидуальной мобильности?! Тогда и таксистам, и общественному транспорту, и мотоциклистам, и велосипедистам — всем нужно делать свою отдельную полосу. Но зачем? В итоге для нормальных машин просто не останется места. Это путь в никуда. Главная беда ведь в том, что эти самокатчики массово ездят как попало, без прав и знаний ПДД. Я бы лучше внедрила обязательную аттестацию в ГАИ для таких «водителей», получение прав и страховки перед выездом на дороги. Как для всех. Иначе получается опасный хаос.