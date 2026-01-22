Ричмонд
Косметолог Польнер рассказала, как вернуть коже сияние после праздников

Дерматовенеролог Мария Польнер посоветовала нормализовать режим и отказаться от сладкого для возвращения коже сияния.

Источник: Аргументы и факты

Праздничный образ жизни негативно сказывается на состоянии кожи, приводя к тусклости, отечности и воспалениям. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог Мария Польнер.

По словам эксперта, причиной проблем становится совокупность факторов, включая недосып, употребление алкоголя, обильную пищу, малоподвижность, а также воздействие холода и сухого воздуха в помещениях. Это замедляет микроциркуляцию крови, нарушает отток жидкости и приводит к обезвоживанию кожи.

Для восстановления врач рекомендует начать с нормализации режима. Несколько ночей полноценного сна, умеренная физическая активность и отказ от сладкого с алкоголем уже дают видимый эффект. В этот период домашний уход следует направить на восстановление защитного барьера с помощью мягких очищающих средств и компонентов вроде гиалуроновой кислоты, церамидов или пантенола, отказавшись от агрессивных кислот.

Профессиональные процедуры могут ускорить возвращение здорового вида. Польнер упомянула такие методики, как Hydrafacial для увлажнения, фототерапию для улучшения микроциркуляции и RF-лифтинг для повышения упругости кожи. При стойких проблемах могут быть рассмотрены инъекционные процедуры.

Если, несмотря на все усилия, проблемы сохраняются несколько недель, врач советует обратить внимание на внутренние факторы и проверить показатели крови, уровень витамина D и функцию щитовидной железы.

Ранее врач Елена Ильчук заявила, что косметика с кислотами может быть опасна зимой.