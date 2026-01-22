Косметолог Польнер рассказала, как вернуть коже сияние после праздников

Для восстановления врач рекомендует начать с нормализации режима. Несколько ночей полноценного сна, умеренная физическая активность и отказ от сладкого с алкоголем уже дают видимый эффект. В этот период домашний уход следует направить на восстановление защитного барьера с помощью мягких очищающих средств и компонентов вроде гиалуроновой кислоты, церамидов или пантенола, отказавшись от агрессивных кислот.