Кортеж Уиткоффа выехал из аэропорта Внуково-2 в сторону Москвы

Кортеж со спецпосланником президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом выехал из правительственного аэропорта Внуково-2 в сторону столицы, сообщил корреспондент РИА Новости в четверг, 22 января.
— Кортеж выехал из аэропорта в 22:46 по московскому времени, — уточняется в статье.
Самолет, на котором прибыл Уиткофф, ранее совершил посадку во Внуково-2.
Частный борт представителя администрации США вылетел в Москву из швейцарского Цюриха, а потом вошел в воздушное пространство РФ.
21 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России президент РФ Владимир Путин подтвердил, что встретится со Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу. Он подтвердил, что переговоры будут посвящены урегулированию конфликта на Украине.
По данным зарубежных СМИ, делегация из США намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию. Уиткофф ранее заявил, что урегулирование украинского кризиса свелось к решению одного вопроса. По его словам, стороны находятся на завершающем этапе переговоров.