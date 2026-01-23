Ричмонд
Калининградские коммунальщики объяснили, почему с некоторых дорог который день не могут убрать снег

К обочинам сложно подобраться из-за припаркованных авто.

Калининградские коммунальщики объяснили, почему с некоторых дорог который день не могут убрать снег. Как сообщили в мэрии со ссылкой на представителей МБУ «Чистота», к обочинам сложно подобраться из-за припаркованных авто.

«В городе всё ещё остаются места, где коммунальщики до сих пор не могут ликвидировать последствия снегопада именно из-за запаркованных обочин. К сожалению, единственный выход, который им остаётся в данной ситуации — вызов ГАИ с эвакуатором», — добавили в администрации.

В «Чистоте» просят водителей соблюдать ПДД и не парковать автомобили под запрещающими знаками.

В Пионерском школу и Дом культуры оштрафовали за сугробы.