Единство делает народ сильным

Сегодня мы видим большой запрос у общества, в частности у молодежи, на общение с участниками специальной военной операции. Я посетил десятки регионов: очень часто инициаторы этих встреч — сами студенты. Они приглашают героев, договариваются с преподавателями. Им сегодня интересно, что там (на фронте. — «ВМ») происходит, как меняется жизнь. Этот интерес понятен. Когда парень приходит служить, он оказывается в аду, хотя еще неделю назад мог гулять по городу с коляской. Он каждый день видит, как кто-то рискует своей жизнью ради другого человека: это медики, саперы, штурмовики….
На протяжении нескольких десятков лет наши враги, которые сегодня уже известны — это государственные и негосударственные фонды США, через пропаганду ложных ценностей высмеивали патриотизм, нормализовали ложь, насилие, неуважение к старшим и прочие понятия и вещи, которые нам не близки.
И когда человек приходит на спецоперацию, в его голове очень быстро что-то щелкает. И, конечно же, он возвращается уже другим. Ему становится понятно, за что мы воюем. Он осознает, как коротка жизнь, потому что видит риск для нее каждый день.
На полях СВО воюют ребята из разных городов, разных национальностей. Стоит вспомнить, что и Наполеона, и Гитлера мы победили только за счет единства нашего народа. То же самое происходит и сейчас, когда мы сражаемся не только с Украиной, но и со всем коллективным Западом. И посмотрите, что происходит: в годы Великой Отечественной войны все останавливалось, рушилось…. И в каком состоянии страна находится сегодня? Что происходит на наших улицах? Все функционирует, все живут, учатся, объединяются вокруг нашего верховного главнокомандующего. И мы видим, что страна заботится о бойцах: создано много программ поддержки, льгот. Все это помогает участникам СВО возвращаться в социум.