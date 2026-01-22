Единство делает народ сильным

На полях СВО воюют ребята из разных городов, разных национальностей. Стоит вспомнить, что и Наполеона, и Гитлера мы победили только за счет единства нашего народа. То же самое происходит и сейчас, когда мы сражаемся не только с Украиной, но и со всем коллективным Западом. И посмотрите, что происходит: в годы Великой Отечественной войны все останавливалось, рушилось…. И в каком состоянии страна находится сегодня? Что происходит на наших улицах? Все функционирует, все живут, учатся, объединяются вокруг нашего верховного главнокомандующего. И мы видим, что страна заботится о бойцах: создано много программ поддержки, льгот. Все это помогает участникам СВО возвращаться в социум.