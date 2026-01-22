Физики заявили, что воспоминания о прошлом являются иллюзией

Авторы работы доказали, что выводы о «мозгах Больцмана», надежности памяти и направлении времени зависят не столько от физических законов, сколько от того, какие именно моменты времени считать заданными. В одних подходах фиксируется нынешнее состояние Вселенной, а в других предполагается начальное состояние с очень низкой энтропией, связанное с Большим взрывом. Сами законы физики не указывают, какой из этих подходов является «верным».