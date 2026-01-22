Названы главные ошибки при обращении к косметологу

Ранее 360.ru рассказал, что к травмирующим косметологическим процедурам относят лазерные шлифовки или инъекции, которые могут вызвать побочные эффекты: отеки, синяки и корки на коже. Поэтому, если в планах — посетить важно мероприятие, важно закладывать время на восстановление после процедур.