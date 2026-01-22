Названы главные ошибки при обращении к косметологу

Попытки подогнать лицо под тренды красоты из социальных сетей — не самая лучшая идея, так как фотографии, обработанные с помощью фильтров, не отражают реальной действительности. Об этом заявила в беседе с «РИАМО» врач-косметолог Елена Ильчук.
— Фильтры в социальных сетях не учитывают анатомические особенности лица: расположение сосудов, мимику и плотность тканей, изменения, происходящие с возрастом. То, что выглядит привлекательно на обработанном изображении, может смотреться неестественно в реальной жизни, — объяснила эксперт.
Она добавила, что часто запросы клиентов сводятся к набору модных деталей — это острые скулы, приподнятые уголки глаз, объемные губы. Однако, чем сильнее желание соответствовать тренду, тем выше риск перестараться: в результате ткани лица становятся тяжелее, а мимика — менее выразительной.
