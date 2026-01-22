Ричмонд
«Я пережил настоящую беду»: звезда британского телевидения оказался в коме

Телеведущий из Британии Умениора на пять дней впал в кому после операции.

Источник: Комсомольская правда

Британский телеведущий Оси Умениора почти месяц провел в больнице. Звезде спортивного эфира сделали серьезную операцию, после которой он пять дней находился в коме. Об этом пишет The US Sun, со ссылкой на слова телеведущего.

Оси Умениора рассказал, что за месяц нахождения в больнице ему стало ясно, кому из окружения он дорог. Он сообщил, что некоторые из близких «пересекли полмира», чтобы добраться до телеведущего.

«Я пережил настоящую беду. Я почти месяц провел в больнице. Мое положение было очень, очень тяжелым», — поделился Оси Умениора.

В четверг, 22 января, в ДТП попал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Его госпитализировали. Губернатор сообщил, что авария произошла из-за плохой погоды. Его автомобиль занесло на одном из участков дороги. Машина оказалась на обочине.

