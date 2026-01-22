Пробуйте ползти поперек матраца

…Не хочется, чтобы это звучало успокоением для завистников, но пора везения иногда заканчивается. Да так внезапно, что даже становится не по себе — как будто фортуна, что вела человека за руку, резко ее оттолкнула. Не позавидуешь сверженным кумирам, вчерашним божествам, позавчерашним нуворишам — если у них не хватает сил смотреть вперед, остается жить исключительно прошлым, а это тяжело. Но и для тех, кому долго не фартило, есть рецепт. Когда-то режиссер Андрей Житинкин рассказал мне, как в свое время успокоил Михаила Козакова, впавшего от своих бед в депрессию: «Вы, Михал Михалыч, — говорил он, — ползете сейчас вдоль полосатого матраца. Вдоль бесконечной черной полосы. А попробуйте-ка поползти поперек?». И Козаков приободрился….