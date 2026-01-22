Пробуйте ползти поперек матраца

А вообще сколько же встречалось в жизни разного: и люди-приключения, с которыми вечно случалось нечто невообразимое, и люди-невзгоды, спотыкающиеся на ровном месте, и, конечно, люди-удачи. По счастью, Всевышний сделал мне бесценный подарок, лишив зависти, и поэтому на таких людей я смотрела когда с восхищением, когда с исследовательским интересом, но без удушающей боли за грудиной, как описывала мне зависть одна моя подружка.
Вообще, понять, почему один рождается в рубашке, невозможно. Но небо как-то делает свой выбор, и порой кажется, что изменить это невозможно: счастливчикам везет вопреки всему точно так же, как несчастливчикам вопреки всему не везет. Но возможно все, и это проверено опытом — отчасти личным.
…Не хочется, чтобы это звучало успокоением для завистников, но пора везения иногда заканчивается. Да так внезапно, что даже становится не по себе — как будто фортуна, что вела человека за руку, резко ее оттолкнула. Не позавидуешь сверженным кумирам, вчерашним божествам, позавчерашним нуворишам — если у них не хватает сил смотреть вперед, остается жить исключительно прошлым, а это тяжело. Но и для тех, кому долго не фартило, есть рецепт. Когда-то режиссер Андрей Житинкин рассказал мне, как в свое время успокоил Михаила Козакова, впавшего от своих бед в депрессию: «Вы, Михал Михалыч, — говорил он, — ползете сейчас вдоль полосатого матраца. Вдоль бесконечной черной полосы. А попробуйте-ка поползти поперек?». И Козаков приободрился….
Как важно, чтобы рядом оказался кто-то, кто вспомнил бы эту забавную байку про матрац — вовремя. Счастливчики — пусть будут! Ну, а мы с вами давайте подтянемся. Главное — понять, вдоль какой полосы ползете. Прежде чем все менять, подумайте: ну, а вдруг это… белая полоса?