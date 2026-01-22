Россиянам рассказали, как выбрать безопасное нижнее белье

Нижнее белье из синтетической ткани может навредить здоровью. О том, как правильно подобрать комплект, сообщила в разговоре с «РИАМО» врач акушер-гинеколог Юлия Климова.
— Белье должно быть из натуральной, качественной ткани. Идеальный вариант — хлопок. Кружева и синтетика допустимы как декоративные элементы, но не в качестве основного материала, соприкасающегося с кожей, — подчеркнула доктор.
Медик напомнила, что белье не должно чрезмерно обтягивать или давить. Также стоит отказаться от стрингов — их можно рассматривать только как крайне редкий аксессуар на несколько часов, заявила врач.
Ранее телеканал «Царьград» рассказал, что бюстгальтер точно должен соответствовать форме груди, не причиняя дискомфорта и не создавая пустот. Также необходимо, чтобы грудь была надежно зафиксирована для обеспечения полноценной поддержки.
Кстати, во время зимних прогулок и занятий спортом особенно важно выбирать хлопковое нижнее белье, так как оно отводит влагу, передает 360.ru.