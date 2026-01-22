Аналитик озвучил прогноз курса доллара на февраль

Курс доллара может незначительно вырасти в в ближайшие два месяца на фоне смягчения денежной политики и других факторов. Таким прогнозом в разговоре с изданием «РИАМО» поделился аналитик, специалист в сфере финансов Игорь Расторгуев.
— Реалистичный диапазон на февраль-март — 75−82 рубля за доллар. Кратковременное снижение возможно на позитивных новостях, но устойчивое закрепление ниже 75 рублей выглядит маловероятным, — сказал эксперт.
Он уточнил, что в настоящий момент высокая ключевая ставка и продажи валюты поддерживают рубль, однако при смягчении денежной политики и роста импорта, национальная валюта может снизиться в цене.
Тем временем, на предстоящей неделе торговый диапазон доллара, вероятно, составит 77 рублей, сообщает RT. Как отмечают специалисты, укреплению рубля в настоящий момент способствуют январский налоговый период, повышение ежедневных чистых продаж валюты по бюджетному правилу, а также традиционный спад потребительской активности после новогодних праздников.