Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невролог Демьяновская: панические атаки могут указывать на проблемы с сердцем

Если симптомы панической атаки появились после физической нагрузки — это повод обратиться к врачу.

Источник: Комсомольская правда

Панические атаки могут указывать на серьезные заболевания, в том числе, на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» невролог Екатерина Демьяновская.

— За симптомами, напоминающими паническую атаку, могут скрываться нарушения сердечного ритма, скачки артериального давления, колебания глюкозы в крови, — перечислила медик.

Доктор уточнила, что паническая атака обычно возникает на фоне стресса. Если же симптомы появились после физической нагрузки, плотного ужина, употребления алкоголя — это повод проверить работу сердца.

Важно, что особенно опасным временем для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией или, наоборот, гипотонией, считаются периоды магнитных бурь. Как сообщил RT, ухудшение самочувствия чаще всего также ощущают пациенты с нарушением кровоснабжения головного мозга, слабыми сосудами, ишемической болезнью сердца.