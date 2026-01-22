Эколог перечислила безопасные комнатные растения в доме, где живут дети

Комнатные растения, которые находятся в доступе у маленьких детей, следует тщательно выбирать: это должна быть зелень без токсичного сока или острых шипов. Допустимые для малышей растения перечислила в беседе с корреспондентом «РИАМО» эколог Юлия Никишина.
— Многие декоративные растения содержат природные токсины, взрослый человек вряд ли будет жевать листья, но ребенок или щенок вполне могут это сделать. Хлорофитум, комнатный папоротник и африканская фиалка считаются безопасными и дружелюбными: у них нет колючек, едкого сока, они не нуждаются в сложном уходе, — рассказала эксперт.
По словам специалиста, для маленьких детей особенно важно отсутствие острых шипов и жестких листьев, так как такие растения могут травмировать кожу или глаза малыша.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что сок диффенбахии ядовит. Если он попадёт на слизистую оболочку, может спровоцировать отек. Монстера тоже содержит оксалат кальция, но опасна она не только им. Ночью эта крупнолиственная лиана выделяет много углекислого газа, поэтому ее не рекомендуется размещать в спальне.
При этом, использование комнатных растений способствуют увлажнению воздуха в помещениях, передает 360.ru.