В Кремле началась встреча Путина с Уиткоффом

В Москве начались переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина со спецпосланником главы Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом. Об этом в четверг, 22 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
— Началась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, — сказано в Telegram-канале Кремля.
21 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности России Владимир Путин подтвердил, что встретится со Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, который приходится зятем американскому президенту Дональду Трампу. Он подтвердил, что переговоры будут посвящены урегулированию украинского конфликта.
По данным зарубежных СМИ, делегация из США намерена обсудить гарантии безопасности для Украины и представить проекты планов по урегулированию.
Уиткофф ранее заявил, что урегулирование украинского кризиса свелось к решению одного вопроса. По его словам, стороны находятся на завершающем этапе переговоров.