Как выбрать модную шубу и с чем ее носить: советы дизайнера

Шуба — сложный элемент одежды, который необходимо сочетать с правильными аксессуарами. Об этом «Газете.Ru» заявил дизайнер Алексей Егоров.
— Если выбрали шубу, аксессуары берите сдержанные. Гладкая кожаная сумка, минималистичные серьги, никаких страз и крупной бижутерии, — уверен эксперт.
Дизайнер подчеркнул, что халатный запах, спущенное плечо и толстая подкладка может зрительно увеличить объемы. От кислотных цветов и огромных воротников тоже лучше отказаться — сегодня в моде натуральные природные цвета.
Ранее 360.ru сообщил, что неон, а также фисташковые, бледно-голубые, пудровые и пастельные цвета стали антитрендами нынешней зима. Сейчас популярны землистые тона, терракотовые и хаки-палитры.
Тем временем Life.ru передает, что в среду молодёжи вернулась мода на культовую мужскую причёску нулевых — чёлку «штрихкод». Мастера называют этот образ стильным и дерзким, при этом, он подходит как для коротких, так и для волос средней длины.