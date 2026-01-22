Россиян предупредили о росте мошенничеств при покупке билетов

Россияне могут стать жертвами интернет-мошенников при знакомстве в интернете. Злоумышленники, якобы, приглашают жертву на свидание, а затем просят приобрести билет на мероприятие по фейковой ссылке. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» специалист в сфере информационной безопасности Федор Музалевский.