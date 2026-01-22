Ричмонд
Россиян предупредили о росте мошенничеств при покупке билетов

IT-эксперт Музалевский: мошенники обманывают россиян, приглашая на свидания.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут стать жертвами интернет-мошенников при знакомстве в интернете. Злоумышленники, якобы, приглашают жертву на свидание, а затем просят приобрести билет на мероприятие по фейковой ссылке. Об этом предупредил в беседе с «Газетой.Ru» специалист в сфере информационной безопасности Федор Музалевский.

— Мы ожидаем масштабирование этой механики в феврале — марте. Праздники — идеальный контекст для приглашений на свидания, и мошенники будут массово регистрировать новые домены под видом театров и концертных площадок, — заявил эксперт.

По его словам, важно проверять сайты перед оплатой, а в случае инцидента сообщать о нем регуляторам, чтобы как можно скорее заблокировать ресурс.

Другой популярный в наступившем году способ обмана граждан — фейковые чаты регистратур поликлиник и больниц. По данным RT, в чатах публикуют персональные данные жертвы, а затем, якобы, для подтверждения, просят назвать код из смс, данные полиса ОМС, паспорта или СНИЛС, либо же перейти по ссылке.