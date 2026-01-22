Ричмонд
Главу управления Федерального агентства по делам национальностей задержали

Начальник профильного управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергей Разживин был задержан в рамках расследования уголовного дела о должностных преступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

Источник: Life.ru

По их данным, речь идёт о руководителе управления, отвечающего за мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и взаимодействие с религиозными объединениями. На данный момент проводятся следственные действия.

Ранее Life.ru писал, что суд в Краснодаре постановил обратить в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой и членов её семьи. Владельцы не смогли представить доказательства приобретения активов на законные доходы. Как следует из материалов дела, Золотарёва являлась фактическим владельцем ряда объектов недвижимости и транспортных средств, которые были куплены на средства, полученные незаконным путём.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.