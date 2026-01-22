Главу управления Федерального агентства по делам национальностей задержали

Ранее Life.ru писал, что суд в Краснодаре постановил обратить в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотарёвой и членов её семьи. Владельцы не смогли представить доказательства приобретения активов на законные доходы. Как следует из материалов дела, Золотарёва являлась фактическим владельцем ряда объектов недвижимости и транспортных средств, которые были куплены на средства, полученные незаконным путём.