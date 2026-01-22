Во Франции регион Овернь-Рона-Альпы объявил бойкот продуктам из МЕРКОСУР

«Столкнувшись с несправедливым и несбалансированным соглашением, регион отказывается жертвовать французским сельским хозяйством. Он принимает решение о принятии мер и объявляет бойкот продуктам, на которые распространяется соглашение с МЕРКОСУР. Таким образом, регион Овернь-Рона-Альпы становится первым, кто защищает своих фермеров и жителей от соглашения, которое наносит серьёзный ущерб его производству и продовольственной модели», — говорится в заявлении.
Бойкот распространяется на все закупки, осуществляемые как напрямую региональными структурами, так и через центральную закупочную организацию. В эту систему входят около тысячи учреждений, включая школьные столовые и организации социального питания. Годовой объём таких контрактов составляет порядка 50 миллионов евро.
Региональные власти напомнили, что защита аграрного сектора проводится на постоянной основе с 2016 года. Овернь-Рона-Альпы располагают самым крупным региональным финансированием сельского хозяйства в стране и активно поддерживают смену поколений в отрасли. Приоритет местной продукции закреплён и в системе школьного питания. В рамках программы «Регион на моей тарелке» большинство продуктов, используемых в столовых лицеев, производится непосредственно в регионе.
«В наших столовых и ресторанах в регионе Овернь-Рона-Альпы не будет мяса и продуктов из МЕРКОСУР. И независимо от судьбы договора МЕРКОСУР, мы отказываемся принимать продукты, которые поступают из этой территории и не соответствуют никаким правилам», — заявила специальный советник региона Лоран Вокье.
Напомним, 17 января Европейский союз и общий южноамериканский рынок МЕРКОСУР, несмотря на волну протестов в Европе, достигли соглашения о свободной торговле. Соглашение вызвало беспокойство у многих производителей. Фермеры опасаются, что дешёвый импорт из стран с более низкими стандартами (санитарными и экологическими) наводнит рынок ЕС, снизив продажи европейских производителей из-за недобросовестной конкуренции с латиноамериканскими коллегами.
