Во Франции регион Овернь-Рона-Альпы объявил бойкот продуктам из МЕРКОСУР

«Столкнувшись с несправедливым и несбалансированным соглашением, регион отказывается жертвовать французским сельским хозяйством. Он принимает решение о принятии мер и объявляет бойкот продуктам, на которые распространяется соглашение с МЕРКОСУР. Таким образом, регион Овернь-Рона-Альпы становится первым, кто защищает своих фермеров и жителей от соглашения, которое наносит серьёзный ущерб его производству и продовольственной модели», — говорится в заявлении.