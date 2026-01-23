Ричмонд
Кондратьев потребовал ускорить строительство детсадов на Кубани

Губернатор Кубани взял под личный контроль строительство проблемных детсадов.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Вениамин Кондратьев потребовал ускорить темпы строительства детского сада в Отрадненском районе. Рекомендация прозвучала на краевом совещании, посвященном вопросам строительства дошкольных учреждений.

В ходе совещания глава региона выразил недовольство задержками в строительстве детского сада в станице Новокорсунской Тимашевского района, отметив, что сроки сдачи объекта срывались неоднократно, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Кондратьев подчеркнул, что глава района давал обещания завершить строительство не только ему, но и жителям станицы, остро нуждающимся в дошкольном учреждении. Он призвал к эффективному и грамотному использованию бюджетных средств, не допуская отставаний от графика, так как открытие каждого социального объекта положительно влияет на качество жизни населения.

Заместитель главы региона, Дмитрий Маслов, сообщил, что подрядчик трижды срывал сроки сдачи детского сада на 160 мест, завершение строительства перенесено на сентябрь 2026 года. На объекте работает бригада из двадцати человек и задействовано несколько единиц техники. Глава Тимашевского района, Андрей Палий, заверил, что новые сроки будут соблюдены.

Также на совещании обсуждалась проблема долгостроя детского сада на 60 мест в станице Передовой Отрадненского района, где контракт с недобросовестным подрядчиком был расторгнут летом 2025 года.

Вениамин Кондратьев отметил, что строительство детского сада в Передовой — это ответ на просьбы местных жителей, испытывающих трудности из-за удаленности ближайшего дошкольного учреждения. Он поручил в кратчайшие сроки возобновить строительные работы и завершить их в 2027 году.

