Кондратьев потребовал ускорить строительство детсадов на Кубани

Кондратьев подчеркнул, что глава района давал обещания завершить строительство не только ему, но и жителям станицы, остро нуждающимся в дошкольном учреждении. Он призвал к эффективному и грамотному использованию бюджетных средств, не допуская отставаний от графика, так как открытие каждого социального объекта положительно влияет на качество жизни населения.