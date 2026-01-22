Ортопед Фарманов посоветовал менять детский матрас на новый каждые пять лет

Каждые несколько лет ребенку необходимо покупать новый матрас, даже если старый, на первый взгляд, еще не пришел в негодность. Это связано с тем, что позвоночник детей растет, меняется их вес и рост, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач травматолог-ортопед Зейнутдин Фарманов.