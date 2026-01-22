Ортопед Фарманов посоветовал менять детский матрас на новый каждые пять лет

Каждые несколько лет ребенку необходимо покупать новый матрас, даже если старый, на первый взгляд, еще не пришел в негодность. Это связано с тем, что позвоночник детей растет, меняется их вес и рост, сообщил в беседе с «Газетой.Ru» врач травматолог-ортопед Зейнутдин Фарманов.
— Рекомендуемые ориентиры: проверять состояние матраса каждые 3−5 лет, замена часто требуется каждые пять лет, иногда раньше при видимой просадке или изменении комфорта. Потому что у детей матрас должен соответствовать растущему телу, — пояснил медик.
Доктор отметил, что в первые годы ребенку требуется твердая и ровная поверхность — это важно для безопасности и формирования позвоночника. В школьном возрасте нужна упругая поддержка, которая сохранит прямое положение тела во сне.
Ранее 360.ru сообщил, что средне-жесткие поверхности улучшают качество сна и влияют на выравнивание позвоночника у людей с болями в спине.
Спать следует либо на спине, либо на боку с использованием валика между коленями, чтобы избежать перекоса в области таза, передает телеканал «Царьград».