Маск допустил, что искусственный интеллект к 2031 году станет умнее человечества

«Я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который умнее любого человека, а точнее — не позже следующего года. А к 2030−2031 годам, через примерно пять лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого», — сказал он в ходе своего выступления.