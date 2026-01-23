Гастроэнтеролог ответила, можно ли есть попкорн без вреда для здоровья

Воздушную кукурузу, или попкорн, принято считать вредным продуктом, однако это не значит, что необходимо полностью от него отказываться. Как выбрать наименее безопасный снек, рассказала «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Полностью отказываться от попкорна не нужно — если выходы в кино нечастые, позволить себе небольшую порцию можно. Важно не добавлять в попкорн дополнительные топпинги, — сказала доктор.
Врач подчеркнула, что запивать попкорн сладкой газировкой не рекомендуется — она лишь добавляет калорий и повышает риск заболеваний желудка.
Ранее «Москва 24» сообщила, что попкорн также является умеренно калорийным продуктом. В нем 360 килокалорий на 100 граммов. Продукт богат железом, клетчаткой и витаминами.
При этом, эксперты советуют отказаться от покупного попкорна, поскольку он может содержать много сахара, соли и жира. Лучшей альтернативой является приготовление этого продукта в домашних условиях с применением натуральных приправ, передает телеканал «Царьград».