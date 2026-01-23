Что можно и нельзя делать в Григорьев день 23 января на Летоуказатель

Православная церковь 23 января вспоминает святого Нисского Григория. В народе празднуют Григорьев день. Вместе с тем существует еще одно название — Григорий Летоуказатель. В названный день было принято следить за погодой, чтобы узнать, каким окажется лето.
Что нельзя делать 23 января.
Не рекомендуется жаловаться на судьбу, плакать. Считается, что слезы придется лить целую неделю. Запрещено выносить мусор. Предки верили, что можно вынести из дома счастье. А еще не стоит ругаться и хвастаться. Названное может грозить потерей всего нажитого и долгими конфликтами с родными.
Что можно делать 23 января.
По традиции, 23 января было принято выпекать каравай, уносить его в поле, чтобы летом была возможность собрать большой урожай. Кроме того, на стол в обязательном порядке ставили мясные блюда, чтобы год оказался удачным.
Согласно приметам, южный ветер предсказывает много гроз летом. В том случае, если идет сухой снег, то лето выдастся жарким.
