«Реал» стал чемпионом на финансовом поле

Согласно данным Deloitte, мадридский «Реал», единственный клуб в мире, заработавший более 1 миллиарда долларов за последние два сезона, в сезоне 2024−25 получил выгоду от колоссального роста коммерческих доходов на 23% — за счет продажи товаров и сотрудничества с корпоративными партнерами — до 594 миллионов евро. Его извечный соперник и действующий чемпион испанской Ла Лиги, «Барселона», заняла второе место по доходам с 975 миллионами евро, вернувшись в тройку лидеров впервые за пять лет.