«Реал» стал чемпионом на финансовом поле

Согласно ежегодному финансовому отчету, опубликованному в четверг, 22 января, мадридский «Реал» остался самым прибыльным клубом в мировом футболе в сезоне 2024−25, а «Ливерпуль» впервые получил наибольшую выручку в английской Премьер-лиге. Испанский клуб возглавил рейтинг самых прибыльных команд с доходом в 1,36 миллиарда долларов, несмотря на то, что в прошлом футбольном сезоне не выиграл ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов.
Согласно данным Deloitte, мадридский «Реал», единственный клуб в мире, заработавший более 1 миллиарда долларов за последние два сезона, в сезоне 2024−25 получил выгоду от колоссального роста коммерческих доходов на 23% — за счет продажи товаров и сотрудничества с корпоративными партнерами — до 594 миллионов евро. Его извечный соперник и действующий чемпион испанской Ла Лиги, «Барселона», заняла второе место по доходам с 975 миллионами евро, вернувшись в тройку лидеров впервые за пять лет.
Чемпион немецкой Бундеслиги, мюнхенская «Бавария», заняла третье место с 861 миллионом евро, опередив победителя Лиги чемпионов, французский «Пари Сен-Жермен», у которого 837 миллионов евро.
Пятое место английского «Ливерпуля» в мировом рейтинге самых высокооплачиваемых клубов, с доходом в 836 миллионов евро за сезон, в котором они выиграли английскую Премьер-лигу, стало лучшим результатом среди всех английских клубов за 29-летнюю историю рейтинга.
Английский «Манчестер Сити» опустился на шестое место с бюджетом в 829 миллионов евро, за ним следует лидер английской Премьер-лиги этого сезона «Арсенал» с 822 миллионами.
Спад «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед», занявший в прошлом сезоне лишь 15-е место в английской Премьер-лиге, опустился с четвертого на восьмое место по доходам, достигнув отметки в 793 миллиона евро — это самая низкая позиция в истории клуба в рейтинге Money League, которую он возглавлял 10 раз в прошлом.
Финансовые аналитики отметили, что прогноз доходов «Юнайтед» на текущий сезон ухудшится из-за отсутствия команды в европейских соревнованиях и раннего вылета из Кубка Англии и Кубка Лиги.
«Если вернуться на 10 или 15 лет назад, доходы “Манчестер Юнайтед” от матчей были лидерами отрасли, — считает Тим Бридж, ведущий партнер группы по спортивному бизнесу компании Deloitte. — Их способность получать коммерческую прибыль была эталоном для рынка. Я не думаю, что это по-прежнему так».
Шесть клубов английской Премьер-лиги вошли в десятку лучших в мире по объему привлеченных средств: «Тоттенхэм» занял девятое место с 673 миллионами евро, а «Челси» — десятое с 584 миллионами.
В целом, выручка 20 крупнейших клубов выросла на 11% и достигла рекордной отметки в 12,4 миллиарда евро. Коммерческие доходы увеличились до 5,3 миллиарда евро благодаря расширению использования стадионов в дни, когда матчи не проводятся, росту спонсорских сделок и улучшению розничной торговли.
Доходы от матчей росли быстрее всего, увеличившись на 16% до 2,4 миллиарда евро, а доходы от трансляций выросли на 10% благодаря расширению Клубного чемпионата мира FIFA в США прошлым летом.
Компания Deloitte заявила, что подъем некоторых клубов Саудовской Профессиональной лиги и «Интер Майами» из Главной футбольной лиги (MLS) может в будущем бросить вызов финансовой гегемонии ведущих европейских клубов.
«Составы, полные звездных игроков, оказали значительное влияние на глобальный имидж клубов и обеих лиг, — говорится в сообщении. — В частности, для MLS использование этой возможности после чемпионата мира по футболу FIFA 2026 может стать ключом к открытию нового рынка футбольных болельщиков в Соединенных Штатах».