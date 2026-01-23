Проблемы с кожей и дыханием: эндокринолог назвала последствия отказа от жирной пищи

Нашему организму необходимы жиры, особенно в холодное время года, когда повышается расход калорий. К чему может привести отказ от жирной пищи, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Анна Одерий.
— Зимой организм период тратит больше энергии на терморегуляцию, защиту от инфекций и адаптацию к холоду, а одним из первых признаков дефицита жиров становятся проблемы с кожей и слизистыми, в том числе выраженная сухость, — заявила доктор.
По словам медика, жесткое и длительное ограничение жиров может привести к нарушению усвоения витаминов, гормональным нарушениям, хронической усталости и перееданию углеводов.
Отказ от жиров при желании похудеть — также не лучший выбор, рассказал RT. При длительном дефиците калорий метаболизм немного замедляется. Организм начинает экономить энергию, тратит меньше калорий на работу внутренних органов. Поэтому часто бывает, что, когда человек садится на диету, сначала он активно теряет вес, а потом темпы похудения замедляются.