Проблемы с кожей и дыханием: эндокринолог назвала последствия отказа от жирной пищи

Отказ от жиров при желании похудеть — также не лучший выбор, рассказал RT. При длительном дефиците калорий метаболизм немного замедляется. Организм начинает экономить энергию, тратит меньше калорий на работу внутренних органов. Поэтому часто бывает, что, когда человек садится на диету, сначала он активно теряет вес, а потом темпы похудения замедляются.