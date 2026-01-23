Стало известно, чем грозит привычка пропускать завтрак

Важен и выбор пищи для завтрака, так, употребление острой пищи раздражает слизистую оболочку желудка, рассказал RT. Также утром следует отказаться от сладкого, чтобы не нарушать обмен глюкозы. Лучше заменить такие продукты на сложные углеводы, например, каши.