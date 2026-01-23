Стало известно, чем грозит привычка пропускать завтрак

Привычка пропускать завтрак может негативно сказаться на здоровье внутренних органов — кишечнике и желчном пузыре. Об этом сообщила изданию «Газета.Ru» врач-гастроэнтеролог Анна Меньщикова.
— Игнорирование завтрака может привести к запорам и дисфункции кишечника. Длительные периоды голодания, связанные с пропусками завтрака, могут способствовать застою желчи в желчном пузыре. Это повышает риск образования желчных камней, — отметила медик.
Доктор добавила, что отсутствие утреннего приема пищи также провоцирует боли и тошноту, вздутие, тяжесть и запоры.
Важен и выбор пищи для завтрака, так, употребление острой пищи раздражает слизистую оболочку желудка, рассказал RT. Также утром следует отказаться от сладкого, чтобы не нарушать обмен глюкозы. Лучше заменить такие продукты на сложные углеводы, например, каши.