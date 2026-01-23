Ричмонд
Народный календарь. Как кошка может излечить болезни в Ермилов день, 26 января

Православные 26 января чтут память святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. В народе эту дату прозвали Ермилов день.

Православные 26 января чтут память святых мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. В народе эту дату прозвали Ермилов день.

26 января почитались домашние животные, особенно кошки и собаки. С котами было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные — самые чувствительные к изменениям в погоде. Также в старину верили, что если в доме есть больной, то его надо посадить на то место, где кошка чаще всего лежит.

Кроме того, у кота можно также попросить излечения от болезней. Также в народе верили, что тот, кто убьет кошку, будет несчастен семь лет.

Приметы погоды:

Туманный круг около месяца — к метели.

Если вокруг Луны виднеется окружность, то это также к метели.

В лесу слышен треск деревьев — морозы будут затяжными.

За окном щебечет большая синица — весна наступит рано.

Именины отмечают: Пахом, Яков, Никифор, Петр, Афанасий, Никодим, Максим.