Народный календарь. Как кошка может излечить болезни в Ермилов день, 26 января

26 января почитались домашние животные, особенно кошки и собаки. С котами было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные — самые чувствительные к изменениям в погоде. Также в старину верили, что если в доме есть больной, то его надо посадить на то место, где кошка чаще всего лежит.