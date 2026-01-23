Лучше хоррор: новый «Сайлент Хилл» и Мэл Гибсон с ружьем

Спустя 20 лет после премьеры первой части на экраны возвращается «Сайлент Хилл». Продолжение хоррора по мотивам одной из самых страшных видеоигр снова снял Кристоф Ган. В широкий прокат также выходят триллер «Сезон охоты» с оскароносцем Мэлом Гибсоном и приключенческий детектив «Левша» с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым. Кроме того, зрителя ждет рассказ о неизвестных страницах жизни великого барда Владимира Высоцкого в документальной ленте Анатолия Бальчева и анимационная картина «Блокадный дневник», которая напомнит о подвиге ленинградцев в преддверии годовщины полного освобождения города в 1944 году. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.
«Возвращение в Сайлент Хилл», 18+
Режиссер: Кристоф Ган. В ролях: Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн, Иви Темплтон, Пирс Иган, Ив Маклин, Эмили Кардинг, Мартин Ричардс, Ховард Саддлер, Маттео Пасквини.
Фото: Ashland Hill Media FinanceКадр из фильма «Возвращение в Сайлент Хилл».
Триллер по мотивам одной из самых страшных и популярных видеоигр Silent Hill в жанре психологического хоррора. 20 лет назад поклонники уже оценили первую экранизацию Кристофа Гана «Сайлент Хилл», которая собрала в прокате около $100 млн. Вторая часть в России выходит одновременно со всем миром.
Сюжет новой картины повторяет фабулу второй части игры. Однажды в пьяном угаре художник Джеймс Сандерленд, который непросто переживает разлуку с возлюбленной Мэри Крэйн, находит под своей дверью от нее письмо. Загадочное послание приводит парня в Сайлент Хилл, где его ждет вовсе не счастливое воссоединение с девушкой, а настоящий ад. Некогда знакомый город теперь окутан густым туманом, с неба падают хлопья пепла, и встретить там можно мумию, а не живого человека. Чтобы спасти Мэри, Джеймсу надо постараться не сойти с ума и уцелеть самому.
«Левша», 12+
Режиссер: Владимир Беседин. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов, Артур Иванов, Александр Чевычелов, Николай Евстафьев, Александр Иванов, Семен Нефедов.
Фото: LEGIO FELIXКадр из фильма «Левша».
Россия, конец XIX века. Под Тулой живет Сурин Николай Семенович, он же Левша, некогда прославившийся тем, что подковал блоху. Теперь герой всеми забыт, а среди соседей прослыл пьяницей и тунеядцем.
Но знания Левши нужны царской охранке. Так он отправляется в Санкт-Петербург прямиком к императору Александру III. С помощью своих неординарных изобретений Левша может помочь поймать опасного шпиона из ближнего круга власти, который развел во дворце блох, снабженных подслушивающими устройствами. А расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора.
«Сезон охоты», 18+
Режиссер: Раджа Коллинз. В ролях: Мэл Гибсон, Скарлет Роуз Сталлоне, Хорди Молья, София Хьюблиц, Шелли Хенниг.
Фото: Beno FilmsКадр из фильма «Сезон охоты».
В последние годы Мэл Гибсон чаще снимается в низкобюджетных независимых проектах, а не в больших коммерческих блокбастерах. Поэтому триллер «Сезон охоты» — редкая возможность для поклонников актера-оскароносца увидеть его на широком экране.
По сюжету, отец-одиночка в исполнении Гибсона живет в глуши вместе с дочерью подростком. Однажды на берегу реки они обнаруживают еле живую молодую незнакомку и решают не просто помочь пострадавшей, а разобраться в странной истории и найти тех, кто истязал женщину. Так семья выходит на след жестокого наркобарона. Теперь отец и дочь сами становятся его мишенью.
«Блокадные судьбы», 12+
Режиссеры: Константин Бирюков, Михаил Сафронов, Ирина Евтеева, Александра Агринская, Андрей Бахурин, Мария Дубровина, Василий Васильев.
Фото: ВольгаКадр из фильма «Блокадные судьбы».
27 января — святая дата для Ленинграда и всей страны. В этот день в 1944 году город был полностью освобожден от фашистской блокады. Анимационный альманах включил восемь новелл, повествующих о великом подвиге ленинградцев.
Сценарий написал один из старейших режиссеров и сценаристов студии «Ленфильм» Вадим Михайлов. В детстве, еще до эвакуации из Ленинграда, он сам встретился лицом к лицу с холодом и голодом осажденного города, а уже будучи взрослым, на протяжении нескольких лет собирал подлинные истории таких же свидетелей блокады. Фрагменты дневников звучат закадровыми голосами Елизаветы Боярской и Михаила Пореченкова.
«Высоцкий. Неизвестные страницы…», 18+
Режиссер: Анатолий Бальчев. В фильме заняты: Владимир Высоцкий, Марина Влади, Людмила Абрамова, Михаил Шемякин, Василий Мищенко, Евгений Ткачук, Сергей Лосев, Максим Севриновский.
Фото: СБ ФильмКадр из фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы…».
25 января 2026 года исполнится 88 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Документальный фильм Анатолия Бальчева расскажет о неизвестных историях из жизни великого поэта-бунтаря, барда и художника. Работу уже видели зрители в Лондоне. «Высоцкий. Неизвестные страницы…» показали на закрытии кинофестиваля SIFFA. Это фильм-исследование, который приглашает в путешествие по страницам биографии Высоцкого в России, Франции, США, Канаде, Италии, Мексике.