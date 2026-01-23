Лучше хоррор: новый «Сайлент Хилл» и Мэл Гибсон с ружьем

Спустя 20 лет после премьеры первой части на экраны возвращается «Сайлент Хилл». Продолжение хоррора по мотивам одной из самых страшных видеоигр снова снял Кристоф Ган. В широкий прокат также выходят триллер «Сезон охоты» с оскароносцем Мэлом Гибсоном и приключенческий детектив «Левша» с Юрием Колокольниковым и Федором Федотовым. Кроме того, зрителя ждет рассказ о неизвестных страницах жизни великого барда Владимира Высоцкого в документальной ленте Анатолия Бальчева и анимационная картина «Блокадный дневник», которая напомнит о подвиге ленинградцев в преддверии годовщины полного освобождения города в 1944 году. «Известия» — о том, что смотреть в кино в ближайший уикенд.